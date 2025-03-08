Мэр Батуми подал в отставку

Глава грузинского города Батуми Арчил Чиковани подал в отставку. Об этом политик сообщил в своих официальных социальных сетях.
"Было большой честью и важной ответственностью быть руководителем города. Я хочу поблагодарить батумцев за оказанное доверие и поддержку, спасибо команде, с которой я в течение нескольких лет работал на благо нашего города"
- Арчил Чиковани
Он выразил благодарность правящей партии "Грузинская мечта" и заявил, что останется верным членом этой команды.
Арчил Чиковани не уточнил причину, по которой решил оставить пост градоначальника.
Стоит отметить, что он был мэром Батуми с 2020 года. Сначала он был и.о руководителя города после отставки мэра Лаши Комахидзе, а в 2021 году был официально избран на пост.
Напомним, что в апреле в отставку ушел глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Его место занял бывший сотрудник МВД Грузии Сулхан Тамазашвили.