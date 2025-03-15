Когда Батуми отметит свой День рождения?

Жители Батуми отметят День города в начале мая. В этом году грузинскому городу исполнится 137 лет. Раньше праздник отмечали в сентябре.

Жители Батуми отметят праздник "Батумоба" (День города) 3-4 мая, праздничные мероприятия состоятся в Летнем театре.

Как пишет газета "Батумелеби", в текущем году грузинский курорт отметит свое 137-летие. На его празднование планируется выделить более 140 тыс лари.

При этом, пока не раскрыты имена участников данного торжества. Кроме того, не называется дополнительная сумма, заложенная под гонорары.

Стоит добавить, что до 2019 года батумцы праздновали День города в сентябре, однако после просьб местных жителей его стали отмечать в весеннее время.