Вестник Кавказа

Бывший министр обороны арестован в Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии арестовали экс-руководителя оборонного ведомства. Ранее он отказался приезжать на заседание комиссии, расследующей противоправные действия Михаила Саакашвили.

Cуд постановил арестовать бывшего главу Минобороны Грузии Ираклия Окруашвили, занимавшего этот пост во время правления Михаила Саакашвили.

В прошлом месяце суд обязал Окруашвили выплатить залог в размере более $7,3 тыс. Однако, как отметили в прокуратуре, бывший чиновник не собирался выплачивать залог и заявлял о том, что не выполнит возложенных на него обязательств. Экс-руководитель оборонного ведомства также решил проигнорировать заседание парламентской комиссии, которая занимается расследованием фактов противоправной деятельности Саакашвили.

В связи с этим сегодня суд заменил залог на арест.

Напомним, накануне парламент республики принял законопроект, запрещающий создавать партии, которые аналогичны запрещенным политическим объединениям.

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