Упраздненные партии больше не смогут создавать аналоги в Грузии

Во вторник, 13 мая, в Грузии состоялось заседание парламента, на котором был утвержден в третьем чтении пакет поправок о расширении критериев запрета партий Конституционным судом (КС).
Таким образом, в стране нельзя будет создать партии, которые аналогичны запрещенным политическим объединениям.
Согласно нынешнему законодательству, КС может запрещать партии, которые нацелены на:
- свержение или насильственную смену конституционного строя власти;
- посягательство на независимость страны;
- нарушение территориальной целостности.
Кроме того, суд обладает правом запретить партию, которая пропагандирует войну или насилие, а также разжигает национальную, религиозную и социальную рознь.
После вступления в силу поправок суд теперь может запрещать партии, цель и деятельность которой повторяют цель и деятельность запрещенной партии по указанным выше критериям, а также в том случае, если ее членами являются лица, входившие в какую-либо запрещенную партию.