Вестник Кавказа

Упраздненные партии больше не смогут создавать аналоги в Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинский парламент утвердил в третьем чтении поправки в законодательство. Они расширяют возможности Конституционного суда по запрету партий.

Во вторник, 13 мая, в Грузии состоялось заседание парламента, на котором был утвержден в третьем чтении пакет поправок о расширении критериев запрета партий Конституционным судом (КС).

Таким образом, в стране нельзя будет создать партии, которые аналогичны запрещенным политическим объединениям.

Согласно нынешнему законодательству, КС может запрещать партии, которые нацелены на:

  •  свержение или насильственную смену конституционного строя власти;
  • посягательство на независимость страны;
  • нарушение территориальной целостности.

Кроме того, суд обладает правом запретить партию, которая пропагандирует войну или насилие, а также разжигает национальную, религиозную и социальную рознь.

После вступления в силу поправок суд теперь может запрещать партии, цель и деятельность которой повторяют цель и деятельность запрещенной партии по указанным выше критериям, а также в том случае, если ее членами являются лица, входившие в какую-либо запрещенную партию.

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