Меликов обратится с посланием к парламенту Дагестана

Сергей Меликов выступит с посланием к Народному Собранию. По его итогам глава Дагестана пообщается с представителями СМИ на пресс-конференции.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов обратится с традиционным посланием к Народному Собранию. Мероприятие запланировано на 29 мая и пройдет в расширенном формате.

Как пишет пресс-служба главы РД, на него, помимо парламентариев, приглашены депутаты Госдумы, главы органов власти, общественные деятели, журналисты и блогеры.

В ходе послания Меликов определит основные задачи и приоритеты в развитии Дагестана. Будут затронуты вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и их семей.

Помимо этого, на мероприятии будет уделено внимание строительству предприятий и новых соцобъектов, развитию туристического и аграрного потенциала республики.

Кроме того, планируется поднять такие темы, как очередь на получение жилья для инвалидов и сирот, жалобы на камеры на дорогах и ремонт на проспекте Имама Шамиля в Махачкале.

Стоит добавить, что послание Народному Собранию будет вестись в прямом эфире. По его итогам руководитель региона пообщается с представителями СМИ на пресс-конференции.