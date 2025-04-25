Вестник Кавказа

В Дагестане прошел парад, посвященный 80-летию Победы

В Дагестане прошел парад, посвященный 80-летию Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каспийске состоялся военный парад в честь 80-летия Победы. В нем приняли участие военные Каспийской флотилии, а также сотрудники силовых ведомств республики.

Центральная площадь дагестанского Каспийска стала местом проведения военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В параде приняли участие военнослужащие Каспийской флотилии, пограничники ФСБ России по Дагестану, а также войска Росгвардии. Парадным строем также прошли сотрудники МЧС, ФСИН, таможни республики. 

Техническая часть парада была представлена образцами новейшей российской военной техники, а также легендарными боевыми машинами времен ВОВ. В частности, зрители увидели систему полевой реактивной артиллерии БМ-13 ("Катюша"). 

На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной, участники специальной военной операции, а также члены семей погибших и раненых военнослужащих.

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