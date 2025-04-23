В Дагестане предотвращен теракт, планировавшийся на 9 мая

ФСБ совместно с МВД предотвратили планировавшийся в Дагестане теракт. Задержанная террористка рассказала, что взрыв должен был прогреметь в Хасавюрте 9 мая.

В Дагестане готовился теракт на 9 мая, злоумышленница задержана, информирует Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудниками ФСБ совместно с МВД Дагестана предотвращен теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Дагестане, говорится в сообщении.

"В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в РФ международной террористической организации, гражданка России 1996 г. р., планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте"

– ФСБ

У задержанной были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, женщина вела переписку в мессенджере Telegram с боевиком террористической организации по планируемому акту. Также в переписке содержится присяга задержанной террористической группировке, говорится в сообщении ФСБ.

Женщина дала признательные показания и рассказала, что взрыв в Хасавюрте планировался на 9 мая.