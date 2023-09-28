МЧС Северной Осетии четвертые сутки ищет грибника

Опубликовано: 19:38, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Мужчина отправился за грибами и пропал. МЧС Северной Осетии ищет грибника с воскресенья.

Житель Северной Осетии ушел в воскресенье за грибами и пропал, спасатели ведут поиски мужчины.

Информация о том, что грибник из Алагирского района не выходит на связь, поступила 24 сентября. В тот же день сотрудниками МЧС были начаты поисковые работы. На данный момент поиски грибника продолжаются. Мужчину ищут четвертый день, работы ведутся только в дневное время. В операции принимают участие пожарные и спасатели регионального МЧС, лесники и добровольцы.

Известно, что местный житель, потерявшийся во время похода за грибами, был одет в полосатую футболку.