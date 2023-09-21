Казбек показал свой нрав группе туристов в Северной Осетии

Опубликовано: 16:55, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии сегодня попала под камнепад большая группа "самодеятельных" альпинистов, которая совершала восхождение на Казбек: сейчас их ищут спасатели.

В Северной Осетии сегодня произошло очередное чрезвычайное происшествие: при восхождении на гору Казбек под камнепад попала большая группа альпинистов в количестве 11 человек. Камнепад застал их на высоте в 3,1 тыс м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

"На горе Казбек начата поисково-спасательная операция. Группа альпинистов из 11 человек, совершавшая восхождение на вершину горы Казбек, на высоте 3100 метров попала под камнепад. Одна из ее участниц получила серьезные травмы. Группа, включающая альпинистов из разных городов России, не была зарегистрирована в МЧС России"

- МЧС Северной Осетии

Сейчас туристов ищут две группы спасателей из восьми человек. Ситуацию усложняет то, что о происшествии сообщили не сами участники восхождения, а посторонний человек, у которого есть связь с альпинистами. Лишь по счастливой случайности с горы спускались трое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Сейчас они изменили свой маршрут и движутся к потерпевшим бедствие, - говорится в сообщении.