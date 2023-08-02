Интуриста спасают вертолетом в Северной Осетии

Опубликовано: 10:22, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турист с травмой ноги ждет спасателей на горе Казбек в Северной Осетии. Ему на помощь был направлен отряд специалистов. Также МЧС сообщила о том, что к спасательной операции подключен вертолет.

Накануне сообщалось о том, что на горе Казбек в помощи нуждается иностранный турист, поранивший ногу. Пострадавший находится на высоте 3 500 м.

За ним выдвинулась группа спасателей, однако из-за сложностей рельефа потребовалась помощь вертолета. Утром вертолет вылетел на помощь пострадавшему.

«Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел за пострадавшим туристом на гору Казбек в Северной Осетии. В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России»

– пресс-служба ГУ МЧС по республике

В ведомстве отметили, что спасатели находятся в пути.