Иностранный турист подвернул ногу на горе Казбек: началась операция по спасению

Иностранный турист пострадал на горе Казбек на высоте 3500 м. Ему на помощь выдвинулся отряд спасателей.
Сегодня спасателям МЧС по Северной-Осетии поступил сигнал о том, что на высоте 3500 м на горе Казбек иностранный турист травмировал ногу и не может передвигаться самостоятельно. Ему на помощь выдвинулся отряд спасателей.
"Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России начали поисково-спасательную операцию на горе Казбек. Сегодня от группы из Санкт-Петербурга, совершавшей восхождение на вершину горы, по спутниковой связи поступило сообщение о том, что на высоте около 3 500 м ими найден иностранный турист с травмой ноги"
– пресс-служба ГУ МЧС по республике
В ведомстве уточнили, что в том случае, если из-за плохой погоды спасательный отряд не может добраться до пострадавшего, им на помощь вылетит вертолет.