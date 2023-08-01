Иностранный турист подвернул ногу на горе Казбек: началась операция по спасению

Опубликовано: 19:40, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иностранный турист пострадал на горе Казбек на высоте 3500 м. Ему на помощь выдвинулся отряд спасателей.

Сегодня спасателям МЧС по Северной-Осетии поступил сигнал о том, что на высоте 3500 м на горе Казбек иностранный турист травмировал ногу и не может передвигаться самостоятельно. Ему на помощь выдвинулся отряд спасателей.

"Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России начали поисково-спасательную операцию на горе Казбек. Сегодня от группы из Санкт-Петербурга, совершавшей восхождение на вершину горы, по спутниковой связи поступило сообщение о том, что на высоте около 3 500 м ими найден иностранный турист с травмой ноги"

– пресс-служба ГУ МЧС по республике

В ведомстве уточнили, что в том случае, если из-за плохой погоды спасательный отряд не может добраться до пострадавшего, им на помощь вылетит вертолет.