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Спасенная на матрасе поплатится за ложь о спасателях в Казахстане

Спасенная на матрасе поплатится за ложь о спасателях в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спасение трех девушек, унесенных в открытое море на матрасе в Казахстане обернулось скандалом. Одна из спасенных публикует ложные сведения и критикует спасателей.

Одна из спасенных спустя 16 часов в море на матрасе девушка осталась недовольна проведенной специалистами спасательной операцией и распространила в соцсетях обвинения в некомпетентности, халатности и отсутствии необходимой техники. Ей грозит штраф за ложные сведения.

Три девушки отправились купаться в Каспийском море на запрещенную территорию. В этот день - 24 июля - действовало предупреждение о сильном ветре, но девушки решили поплавать на надувном матрасе. В результате их унесло от берега, поиски продолжались 16 часов, как с воды, так и с воздуха. На следующий день девушки были спасены, но одна из них распространила в соцсетях не слова благодарности, а упреки, критику и ложные сведения.

Девушка написала, что у спасателей «нет нормальной лодки», а спасением они обязаны и вовсе частной компании, а не ДЧС региона. Она сделала еще несколько публикаций, в том числе видео с впечатлениями о пережитом, но при этом отметила, что ее цель - не хайп.

Полиция проводит проверочные мероприятия по статье "Распространение ложных сведений".

"Касательно распространения ложных сведений, вы все знаете, что ложные сведения были, что спасли невовремя и так далее, в отношении этих лиц сотрудниками полиции также рассматривается дело. Если будет доказана их административная вина, то также будут привлекаться к административной ответственности"

– МЧС Казахстана

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