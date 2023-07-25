Унесло в море - девушки в Актау купались в запрещенном месте

Опубликовано: 12:49, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молодые девушки, которых на 22 км отнесло в море от берега, купались в запрещенном месте. На поиски девушек на матрасе ушло 16 часов.

Стали известны подробности о случае с девушками, унесенными на надувном матрасе в открытое море.

Поиски пропавших начались в понедельник около 14.00, найти девушек удалось только этим утром. Обнаружить купальщиц смог персонал судна "Сункар" компании "Казмортрансфлот". За долгие 16 часов девушек унесло на 22 км от берега. Местом происшествия стали Актау и Каспийское море.

По сведениям департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, девушки купались в запрещенном месте, на необорудованной территории - в районе Сарытас, 51 км. Купаться в этом месте нельзя, запрет распространяется на участок от Форт-Шевченко в сторону села Таучик.

Поиски велись и с воды, и с воздуха, с помощью вертолета. На ночь работы приостановили - в темноте найти пропавших не представлялось возможным. Сегодня утром на рассвете девушки были обнаружены и спасены.

"Их состояние сейчас устанавливается. Они прибыли в морпорт Актау, их встречает центр медицины катастроф департамента, в том числе имеются психологи, а также приехали родители спасенных"

– управление ДЧС региона

Отметим, что спасатели рассылали предупреждение о том, что 24 июля ожидается сильный ветер, что может быть опасно для купания, тем более в неположенных местах.