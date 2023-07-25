Девушек унесло в море на матрасе в Казахстане

Опубликовано: 10:40, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ДЧС Мангистауской области

ЧП произошло сегодня утром в Мангистауской области. Надувной матрас с подростками унесло волной в открытое море.

Три молодые девушки заставили поволноваться за себя жителей Мангистауской области, об инциденте рассказали в ДЧС региона.

Подростки решили отдохнуть на море - покачаться на волнах на матрасе. Однако волнами ненадежное транспортное отнесло от берега далеко в открытое море.

Пропавших искали спасатели, пограничники, полицейские и добровольцы из числа местных жителей. Во время операции использовались дроны и вертолет.

В итоге унесенных в море взяло на борт судно "Сункар", на расстоянии 22 км от суши. Судя по фотографиям с места событий, был спасен и матрас.

Девушки уже получили медицинскую помощь.