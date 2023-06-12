Четыре села в Казахстане спасли от лесных пожаров

Опубликовано: 19:59, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Абайской области сообщили сегодня, что четыре села, вокруг которых бушуют лесные пожары, не загорятся, поскольку расположены на недостижимом для огня отдалении. Рядом с ними находятся два крупнейших очага возгорания, однако сельские дома точно не станут жертвой огня.

Как рассказал сегодня замакима Абайской области Казахстана Дмитрий Гарикова, где в настоящее время бушуют масштабные лесные пожары, от огня удалось защитить три местных селения – Каштак, Половинки, Талицу и Жерновку.

Гариков пояснил, что первые три упомянутых селения стоят на отдалении от лесных массивов, а также отделены от любой растительности дорожным полотном, следовательно, не могут загореться вместе с деревьями. При этом именно в лесах, ближайших к ним находятся крупнейшие очаги возгорания.

Замакима добавил, что наиболее активная работа огнеборцев ведется в двух направлениях – Батпаевском и Каштакском, подавлением пожаров там занимаются сотрудники и спецтехника не только МЧС, но и оборонного ведомства. Используются не менее 9 пожарных вертолетов.

"С учетом погоды – жары и ветра – возобновились два очага, поэтому приняли решение вывести людей из домов. Со вчерашнего дня все было стабильно, но погода показывает, что говорить о локализации преждевременно"

– Дмитрий Гариков

Замакима Абайской области отдельно добавил, что селение Жерновка опахано, а потому также надежно защищено от возгорания, несмотря на лесные пожары.