12 июня в Казахстане объявлено днем траура по жертвам лесных пожаров

Опубликовано: 14:00, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 12 июня днем общенационального траура по жертвам лесных пожаров. По последним данным, при пожарах в Абайской области погибли 14 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочей поездкой в Абайскую область страны, где бушуют лесные пожары, выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в огне, и объявил в стране 12 июня днем общенационального траура по жертвам масштабных лесных пожаров, в которых, по последним данным, погибли 14 сотрудников лесного хозяйства.

"Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь. Если есть обращения к правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения"

- Касым-Жомарт Токаев

Президент страны отметил, что, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Также он пообещал привлечь к ответственности в соответствии с законодательством тех, кто виноват в этой трагедии.

"Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура"

- президент Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования казахскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в результате массовых пожаров в Абайском районе, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Мы крайне опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в Абайском районе повлекли за собой большое количество человеческих жертв и тяжелые последствия", – говорится в письме.

Азербайджанский президент в связи с трагедией выразил глубочайшие соболезнования Токаеву, семьям и родственникам погибших, а также всему народу Казахстана, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и устранения последствий стихийного бедствия.

Напомним, сейчас общая площадь лесного пожара достигла 60 тыс га, по последним данным от МЧС Казахстана, тушение пожара продолжается на пяти участках, в нем задействовано порядка 300 единиц техники, около 1500 человек и 11 вертолетов. С начала пожара всего осуществлено 486 сбросов воды с объемом более 1 тыс т воды.