Вестник Кавказа

Масштабный фестиваль в честь Ураза-байрам пройдет в Москве

Торговля на WANDI Bazar Eid Festiva
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посетителям обещают грандиозную праздничную атмосферу на фестивале, организованном по случаю одного из главных праздников исламского календаря. Он будет организован на Поклонной горе.

В ближайшие выходные в Москве пройдет грандиозный фестиваль WANDI Bazar Eid Festival, приуроченный к Уразу-байрам. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Духовное управление мусульман Москвы.

Фестиваль будет проходить возле Мемориальной мечети 13 и 14 апреля. Организатором выступят WANDI Group и ДУМ Москвы.

"Организаторы обещают гостям грандиозное торжество, на котором каждый сможет насладиться радостной атмосферой празднования Ураза-байрам. Фестиваль рассчитан не только на мусульман, он адресован самой широкой аудитории. На праздничном WANDI Bazar Eid Festival ожидается участие представителей 7 стран и 20 городов России. Площадка мероприятия будет разделена на несколько тематических зон"

– гласит публикация

В зоне маркета будет выставлена продукция примерно 60 брендов из российских регионов, а также из Афганистана, Ирана, Ливана, Малайзии, Омана и Турции.

"Гостей ждут лимитированные праздничные коллекции одежды, косметики и аксессуаров, специальные предложения, идеи подарков и готовые подарочные наборы, дизайнерские открытки, предметы искусства и многое другое"

– ДУМ Москвы

На фуд-корте гости смогут насладиться блюдами разных народов мира.

У посетителей также будет возможность поучаствовать в квесте и благотворительном аукционе от БФ "Закят".

Для детей будет создана специальная площадка с различными активностями и аниматорами.

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