Ливни в Гаграх: сегодня на курорт обрушится непогода

Опубликовано: 21:00, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Резкое ухудшение погоды ожидается в курортной Гагре сегодня вечером. По данным властей, обильные дожди и грозы придут в город в десять часов вечера.

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в абхазской Гагре. Соответствующее сообщение распространила районная администрация.

"Администрация Гагрского района информирует граждан о высокой вероятности гроз и выпадения обильных ливневых осадков на территории района сегодня в период с 22:00 до 1:00"

– руководство Гагрского района

Чиновники призывают местных жителей и туристов не забывать о бдительности. Автолюбителям настоятельно рекомендуют не отправляться в путь, только если для этого нет острой необходимости.