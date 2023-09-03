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Ливни в Гаграх: сегодня на курорт обрушится непогода

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Резкое ухудшение погоды ожидается в курортной Гагре сегодня вечером. По данным властей, обильные дожди и грозы придут в город в десять часов вечера.

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в абхазской Гагре. Соответствующее сообщение распространила районная администрация.

"Администрация Гагрского района информирует граждан о высокой вероятности гроз и выпадения обильных ливневых осадков на территории района сегодня в период с 22:00 до 1:00"

– руководство Гагрского района

Чиновники призывают местных жителей и туристов не забывать о бдительности. Автолюбителям настоятельно рекомендуют не отправляться в путь, только если для этого нет острой необходимости.

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