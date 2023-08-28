Наводнение в Гагре 2023: ливневые каналы восстанавливают после потопа

Опубликовано: 23:27, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В абхазской Гагре проводятся работы по очищению ливневых каналов. Они оказались забиты мусором и грязью в результате ливней и последовавшего за ними наводнения в июле, а также в августе.

Ливневые каналы восстанавливают на самом популярном курорте Абхазии – в Гагре, а также в близлежащих селах, рассказали абхазские СМИ.

Они пришли в негодность после мощных июльских ливней, вызвавших настоящий потоп в Гагре.

Как уточняет Гагра-ТВ, в порядок приводят также ливневку в селах Алахадзы, Псахара и Лдзаа. Аналогичные работы ведутся и в поселке Бзыпта.

Глава районного Управления городского хозяйства Аляс Ажиба пояснил, что техника не может подъехать к некоторым каналам, другие и вовсе застроены. Такие нарушения, отметил чиновник, серьезно усложняют очистку.

При этом часть каналов находятся в плачевном состоянии: ил и грязь из них вывозят десятками машин.