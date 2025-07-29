Лесные пожары охватили Турцию

Мощные лесные пожары продолжают распространяться в Турции, в том числе в туристических локациях. В общей сложности леса горят в 14 турецких провинциях.

Масштабные лесные пожары пылают в 14 провинциях Турции, в том числе и тех, где находятся популярные курорты, пишут турецкие СМИ.

Самая сложная ситуация наблюдается в районе Эзине провинции Чанаккале: там из нескольких населенных пунктов было эвакуировано свыше 2 тыс человек.

Накануне днем мощное возгорание произошло в популярном у туристов районе Фетхие, расположенном в провинции Мугла. В этом иле находятся также такие курорты, как Бодрум, Мармарис и другие. Прошлой ночью пожар занялся и в курортной провинции Измир, а именно в районе Урла.

В Чанаккале сильный пожар начался три дня назад. Его тушение осложнял сильный ветер. Была произведена эвакуация по морю и автомобилями 2,9 тыс человек. Кроме того, пришлось вывезти жителей из трех сел. Пострадали и были доставлены в больницы 77 человек.

Из-за тяжелой обстановки пролив Дарданеллы несколько раз закрывался для прохода судов. Кроме того, на время прекращалась работа аэропорта.

На фоне сложной пожарной ситуации мэр Чанаккале Мухаррем Эрчек призвал местных жителей и туристов не совершать никаких поездок, только если возникнет экстренная необходимость.

Крупные очаги возгорания наблюдаются также в Диярбакыре, Коджаэли и Адыямане.

Везде с огнем борются, помимо спасателей, лесники и местные жители. Задействована авиация и наземная техника.