Турция эвакуировала 200 человек в провинции Мерсин из-за пожаров

В турецкой провинции Мерсин спасатели провели эвакуацию около 200 человек. Им пришлось покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Около 200 жителей четырех деревень провинции Мерсин в Турции были эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров, сообщил губернатор провинции Атилла Торос.

Участниками тушения возгорания выступают 350 огнеборцев. Помимо них, пламя ликвидируют девять самолетов и вертолетов, включая два российских противопожарных самолета-амфибии Бе-200, которые находятся в Турции с июня.

По данным СМИ, воздушные суда из России останутся в стране до начала сентября. На все вызовы они вылетают из аэропорта Измира.

Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Мерсина. Сейчас пламя приближается к фабрике по производству цемента. Кроме того, из-за пожаров временно перекрыты 20 км автомобильной трассы Силифке-Гюльнар.

