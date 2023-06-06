Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи штурмует новые высоты

Опубликовано: 7:29, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Утренние торги на Московской валютной бирже стартовали с роста курса доллара – американская валюта прибавила в цене почти 33 копейки, а вот евро пошел на спад, потеряв 28 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня утром вырос на 32,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 81,28 рубля.

А вот курс евро пошел вниз: он снизился на 28,25 копейки и сейчас европейская валюта торгуется за 86,51 рубля.

Немного подрос и курс китайской национальной валюты – юань прибавил в весе 0,1 копейки, сейчас он стоит 11,37 рубля.