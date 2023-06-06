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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи штурмует новые высоты

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи штурмует новые высоты
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Утренние торги на Московской валютной бирже стартовали с роста курса доллара – американская валюта прибавила в цене почти 33 копейки, а вот евро пошел на спад, потеряв 28 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня утром вырос на 32,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 81,28 рубля.

А вот курс евро пошел вниз: он снизился на 28,25 копейки и сейчас европейская валюта торгуется за 86,51 рубля.

Немного подрос и курс китайской национальной валюты – юань прибавил в весе 0,1 копейки, сейчас он стоит 11,37 рубля. 

Мосбиржа открылась снижением валют

Мосбиржа открылась снижением валют

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