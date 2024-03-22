Вестник Кавказа

Доллар снова перешел к росту

Доллар снова перешел к росту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Падение доллара, пик которого пришелся на 28 мая, завершилось. Американская валюта начала отыгрывать позиции.

После падения в конце мая до показателей в 88,57 рублей доллар начал отыгрывать утраченные позиции и на открытии Мосбиржи перешел к росту. И закрепился на отметке в 90 рублей.

Курс европейско валюты также не оставался в стороне, прибавив 1,25 копейки, он дорос до 97,37 рубля. Юань также демонстрировал рост, в настоящее время стоимость китайской валюты составляет 12,389 рубля.

Отметим, что американская валюта теряла в цене из-за жесткой политики  ЦБ РФ, а также продажи доллара перед выплатами налогов и дивидендов инвесторам.

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