Доллар снова перешел к росту

Падение доллара, пик которого пришелся на 28 мая, завершилось. Американская валюта начала отыгрывать позиции.

После падения в конце мая до показателей в 88,57 рублей доллар начал отыгрывать утраченные позиции и на открытии Мосбиржи перешел к росту. И закрепился на отметке в 90 рублей.

Курс европейско валюты также не оставался в стороне, прибавив 1,25 копейки, он дорос до 97,37 рубля. Юань также демонстрировал рост, в настоящее время стоимость китайской валюты составляет 12,389 рубля.

Отметим, что американская валюта теряла в цене из-за жесткой политики ЦБ РФ, а также продажи доллара перед выплатами налогов и дивидендов инвесторам.