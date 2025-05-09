Курьеры устроили протест в Грузии

Сегодня курьеры устроили протест в Тбилиси. Их не устраивает работа иностранцев без знания грузинского языка в службах доставки и низкие тарифы.

Курьеры служб доставки Glovo и Wolt провели акцию протеста в Тбилиси. Они требуют от властей ограничить трудоустройство иностранцев, рассказали грузинские СМИ.

Массовое привлечение иностранцев, особенно не говорящих на грузинском языке, по словам участников акции, усилило конкуренцию на фоне понижения тарифов до 2 лари (около 60 рублей), что лишает заработка местных жителей. Кроме того, по данным протестующих, многих иностранных курьеров компании устраивают на работу нелегально.

Уточняется, что курьеры устроили шествие от Дворца спорта до канцелярии правительства, где оставили обращение на имя премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с просьбой установить регуляции для иностранцев, работающих в сфере доставки, и пересмотреть политику тарифов.

Протестующие заявили, что будут устраивать акции каждую неделю и призвали остальных не пользоваться доставками по четвергам в знак солидарности.

Ранее Агентство по конкуренции Грузии установило стандарты, согласно которым сотрудник обязан оказывать услуги на грузинском языке. В противном случае, компания получит штраф.