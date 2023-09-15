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Кубанские пожарные потушили крупный пожар на складе

Кубанские пожарные потушили крупный пожар на складе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кубанским огнеборцам потребовалось 12 часов, чтобы полностью потушить крупное возгорание на складе в Северском районе края, огонь пылал площади в две тысячи квадратов.

Кубанские спасатели полностью потушили пожар в складском помещении в Северском районе края, который за 12 часов с 800 охватил 2 тыс квадратных метров помещений, передает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"В 17.01 полная ликвидация"

- МЧС Кубани

Пожар в станице Новодмитриевская вспыхнул ранним утром – в 5 часов, поначалу огнем были охвачены три ангара, и хотя к 8 часам утра огонь удалось локализовать, позже он вспыхнул с новой силой, передает РИА Новости.

На борьбу с огнем были брошены серьезные силы – 78 спасателям с 28 единицами техники потребовалось 12 часов, чтобы полностью потушить огонь на площади в 2 тыс квадратных метров.

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