Загоревшийся в Махачкале дом был газифицирован незаконно

Дом в Семендере, горевший ночью после взрыва газа, был кустарным способом газифицирован жильцами.
"Многоквартирный дом, где произошел хлопок газовоздушной смеси, был несанкционированно подключен к газовым сетям. Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы все-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением"
– министерство энергетики республики
Кроме того, информирует ведомство, пострадавшая пятиэтажка не имеет договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, прочие необходимые исполнительно-технические документы также отсутствует.
Напомним, огонь охватил порядка 600 кв метров. Очаг находился на четвертом этаже, горели четвертый, пятый и мансардный этажи. При ЧП никто серьезно не пострадал.
Отметим, в понедельник глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил о непростой ситуации в дагестанской столице, где множество домов получают услуги ЖКХ незаконно и не платят за них.