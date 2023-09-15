Загоревшийся в Махачкале дом был газифицирован незаконно

Опубликовано: 10:55, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятиэтажка, где вчера после хлопка газа случился пожар, подключилась к газу нелегально. Ранее здание не раз отключали, но жильцы вновь подключались к сети.

Дом в Семендере, горевший ночью после взрыва газа, был кустарным способом газифицирован жильцами.

"Многоквартирный дом, где произошел хлопок газовоздушной смеси, был несанкционированно подключен к газовым сетям. Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы все-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением"

– министерство энергетики республики

Кроме того, информирует ведомство, пострадавшая пятиэтажка не имеет договоров на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, прочие необходимые исполнительно-технические документы также отсутствует.

Напомним, огонь охватил порядка 600 кв метров. Очаг находился на четвертом этаже, горели четвертый, пятый и мансардный этажи. При ЧП никто серьезно не пострадал.

Отметим, в понедельник глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил о непростой ситуации в дагестанской столице, где множество домов получают услуги ЖКХ незаконно и не платят за них.