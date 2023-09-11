В Минэнерго рассказали об уникальной ситуации в Дагестане

Опубликовано: 11:26, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане половина энергосетей никому не принадлежит, есть дома-фантомы, бесплатно получающие услуги ЖКХ, "потери" энергии в Дагестане приближаются к 50%. В Минэнерго считают, что проблемы помогут решить комплексный подход и дополнительное финансирование.

Ситуация с энергетикой в Дагестане непростая, а порой уникальная, признал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Половина сетей Махачкалы формально никому не принадлежат, их еще до конца не передали "Россетям". Нужно все бесхозные сети сделать легитимными. А еще есть мелкие ТСО, там вообще неуправляемость. Хотим, чтобы активнее консолидировались такие ТСО, как ООО "Дагэнерджи", ООО "Касп ТСО" и ПАО "Эльдаг"

– Шульгинов

Регулярно возникающие проблемы с электричеством в республике требуют комплексного подхода. Последний раз серьезный блэкаут случился в августе, в период аномальной жары, изношенные сети не выдержали напряжения.

"Тема непростая. Для решения проблемы нужны дополнительные средства, чтобы повысить надежность электросетевого комплекса, который годами был недофинансирован. В республике низкие тарифы на электроэнергию и низкая платежная дисциплина - 71% за восемь месяцев. При этом потери в сетях растут. Я бы даже сказал не потери, а воровство - 46%"

– глава Минэнерго

Как рассказал министр, большая сложность есть с платежной дисциплиной, в Дагестане это вопрос особый, передает РИА Новости.

"В Махачкале есть дома, которые незарегистрированы, а получают электроэнергию, газ и воду. Но адресов по ним нет, они ни за что не платят. Кроме Дагестана, такого подхода больше нигде нет"

– Шульгинов