КСИР провел успешную антитеррористическую операцию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подразделения ЕСИР совместно с сотрудниками спецслужб Ирана провели антитеррористическую операцию в провинции Систан и Белуджистан, входе которой ликвидировали шестерых и задержали двоих террористов.

Сотрудники сил безопасности Ирана в ходе совместной операции подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) с другими силовыми и разведывательными структурами, проведенной в северной части Систана и Белуджистана, ликвидировали шестерых террористов, еще двое были задержаны.

Это были матерые террористы, готовившие в стране ряд терактов и диверсий, говорится в сообщении КСИР, передает иранское государственное агентство IRNA.

В домах задержанных террористов для этих целей было подготовлено 25 кг взрывчатки и бомб, все они изъяты, говорится в сообщении.

