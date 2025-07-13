В Иране сообщили о готовности к новой войне

Иран готов противостоять любой новой агрессии в отношении страны, сообщили в Минобороны ИРИ. В министерстве отметили, что внимательным образом наблюдают за действиями США и Израиля.

Вооруженные силы Ирана следят за противниками и готовы противостоять любой новой агрессии со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Об этом заявил глава Минобороны Исламской Республики Азиз Насирзаде.

Он также подчеркнул, что именно Иран заставил Израиль просить через посредников о прекращении огня.

"Мы Cогласились на их просьбу, чтобы предотвратить развитие кризиса. Однако мы внимательно следим за действиями противника и готовы к любому новому акту авантюризма"

– иранский министр

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки, совершенной ВВС Израиля на ядерные и военные объекты Ирана в ночь с 12 на 13 июня. В течение следующих 24 часов Исламская Республика нанесла ответный удар. Через неделю удары по ядерным объектам ИРИ нанесли уже США, а еще через несколько дней Израиль и Иран договорились о прекращении огня.