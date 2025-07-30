Вестник Кавказа

В МИД Ирана сообщили о договоренности продолжить консультации с МАГАТЭ

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Иран и МАГАТЭ планируют продолжать консультации по ядерной программе, рассказали в Тегеране. Ранее замглавы МАГАТЭ совершил визит в Иран.

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились продолжить консультации по ядерной программе, об этом сообщил замглавы МИД ИРИ по международным вопросам Казем Гариб-Абади по итогам визита в Тегеран замглавы МАГАТЭ по нераспространению Массимо Апаро, передает агентство Jamaran.

"Учитывая проведенные в ходе встречи обсуждения, было решено продолжить консультации"

– Гариб-Абади

В начале июля Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, при этом возможности для взаимодействия, как отмечали в МИД страны, сохраняются.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в Иране готовы рассмотреть возобновление технических консультаций.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
695 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.