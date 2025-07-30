В МИД Ирана сообщили о договоренности продолжить консультации с МАГАТЭ

Иран и МАГАТЭ планируют продолжать консультации по ядерной программе, рассказали в Тегеране. Ранее замглавы МАГАТЭ совершил визит в Иран.

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились продолжить консультации по ядерной программе, об этом сообщил замглавы МИД ИРИ по международным вопросам Казем Гариб-Абади по итогам визита в Тегеран замглавы МАГАТЭ по нераспространению Массимо Апаро, передает агентство Jamaran.

"Учитывая проведенные в ходе встречи обсуждения, было решено продолжить консультации"

– Гариб-Абади

В начале июля Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, при этом возможности для взаимодействия, как отмечали в МИД страны, сохраняются.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в Иране готовы рассмотреть возобновление технических консультаций.