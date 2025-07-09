Иран заявил о необходимости сотрудничества с МАГАТЭ в новых рамках

В МИД Ирана сообщили, что есть необходимость сотрудничества Тегерана и МАГАТЭ в новых рамках. Там добавили, что представитель МАГАТЭ приедет для переговоров.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи сообщил о необходимости сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ в новых рамках.

Он отметил, что гендиректор Агентства Рафаэль Гросси осознает, что в результате изменений сложилась новая ситуация. Согласно новому закону, начало нового этапа сотрудничества естественно.

Аракчи подчеркнул, что на основании обращений МАГАТЭ замгендиректора приедет в Тегеран. При этом он добавил, что визит состоится не с целью проверки, а для переговоров.