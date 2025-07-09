Вестник Кавказа

Иран заявил о необходимости сотрудничества с МАГАТЭ в новых рамках

Иран заявил о необходимости сотрудничества с МАГАТЭ в новых рамках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана сообщили, что есть необходимость сотрудничества Тегерана и МАГАТЭ в новых рамках. Там добавили, что представитель МАГАТЭ приедет для переговоров.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи сообщил о необходимости сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ в новых рамках.

Он отметил, что гендиректор Агентства Рафаэль Гросси осознает, что в результате изменений сложилась новая ситуация. Согласно новому закону, начало нового этапа сотрудничества естественно.

Аракчи подчеркнул, что на основании обращений МАГАТЭ замгендиректора приедет в Тегеран. При этом он добавил, что визит состоится не с целью проверки, а для переговоров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1205 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.