Делегации МАГАТЭ не предоставят доступ на ядерные объекты Ирана

Иран не разрешит делегации МАГАТЭ побывать на ядерных объектах. Представители агентства приедет в Исламскую Республику в ближайшее время.

Представители МАГАТЭ не смогут проводить инспекционные мероприятия на ядерных объектах Ирана в рамках предстоящей поездки в страну, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщил Эбрахим Азизи, председатель парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике ИРИ.

Он подчеркнул, что у делегации агентства будет только право на переговоры с должностными лицами Ирана и экспертами.

"Согласно принятому парламентом закону, помимо запрета на физический доступ к ядерным объектам Ирана при любых обстоятельствах, запрещаются любые инспекционные мероприятия этой делегации или любой другой иностранной организации на ядерных объектах нашей страны"

– Эбрахим Азизи

Он подчеркнул, что во время предстоящей встречи представителей Организации по атомной энергии Ирана и МАГАТЭ не будут обсуждаться доступ на ядерные объекты и права на инспектирование.

Напомним, в конце июля гендиректор МАГАТЭ сообщил намерении вернуть инспекторов на иранские ядерные объекты.