Крымский мост вновь собирает очередь

Утром в понедельник время ожидания проезда через Крымский мост превышает три часа. В очереди находятся около 1,3 тыс автомобилей.

Оперативный канал о ситуации на Крымском мосту сообщает этим утром о возросшей очереди на проезд со стороны Краснодарского края на 07:00.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1290 транспортных средств. Время ожидания более трех часов"

– сообщение

Со стороны Керчи ожидание в очереди на ручной досмотр составляет около часа, сейчас проезда ждут 330 автомобилей и автобусов.