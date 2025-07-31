Дорожные власти закрыли Крымский мост

Крымский мост с 2 часов ночи временно перекрыт для движения любого автотранспорта, причины такого решения не объясняются, как и то, когда транспортная артерия вернется в нормальный режим работы.

Крымский мост пока не доступен для проезда машин, передает Telegram-канал информцентра о мосте.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности"

- инфоцентр КРЫМСКИЙ МОСТ

С чем связаны столь экстренные меры, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что Крымский мост стал все чаще собирать многокилометровые пробки: так, в минувший понедельник в рекордной пробке проезда ждали около 3 тыс автомобилей. Время ожидания в очереди со стороны Краснодарского края составляло около пяти часов, со стороны Крыма – порядка трех.