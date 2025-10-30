Крым ввел запрет на электромобили на Крымском мосту

Крымский мост закрывается для электромобилей во всех направлениях с 3 ноября. В Крыму принят соответствующий указ. Ранее об ограничениях для транспорта сообщили в Краснодарском крае.

Власти Крыма вслед за властями Краснодарского края объявили о введении запрета на проезд по мосту через Керченский пролив для гибридных авто и электромобилей. О решении сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь от км 162+931 до км 145+400"

– Сергей Аксенов

Он пояснил, что ограничение связано с обеспечением безопасности. Указ о закрытии Крымского моста для гибридных автомобилей и электрокаров опубликован на официальном портале правительства региона.

Накануне аналогичные меры ввели на Кубани.