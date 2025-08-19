Крымский мост закроют для гибридных и электромобилей

Кубанские власти объявили о закрытии моста через Керченский пролив для части легковых транспортных средств – проезд закроют для электрокаров и гибридных авто.

Въезд на Крымский мост в направлении полуострова будет запрещен с понедельника 3 ноября для гибридных и электромобилей, предупредили в оперштабе Краснодарского края.

"С 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев"

– сообщение

Запрет начнет действовать с полуночи 3 ноября от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400 трассы А-290), уточнили в региональном оперштабе.

На гибридных, грузовых и электромобилях на полуостров можно попасть через сухопутный маршрут, начинающийся в Ростовской области.

Напомним, длина автодорожной части Крымского моста составляет 17 км, он был открыт в 2018 году.