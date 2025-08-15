Загруженность Крымского моста выросла на 20% в 2025 году

По данным главы Крыма, загруженность Крымского моста увеличилась на 20% в текущем году. Он подчеркнул, что пропускная способность моста ограничена.

Число автомобилистов, посещающих Крым через Крымский мост, выросло на 20% в 2025 году, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что пропускная способность моста ограничена.

"Сегодня в сутки мост пропускает около 13 тыс. автомобилей в одну сторону - на въезд, в Крым. При том, что поток транспортных средств по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 20% - тех, кто желает заехать на своем автомобиле"

- Сергей Аксенов

Несмотря на возможность досматривать свыше 600 машин в час, периодически время ожидание в очереди на досмотр достигает шести часов, отметил глава Крыма и добавил, что в очередях установлены пункты выдачи воды и туалеты, а также дежурят медики.

Особенно сильные заторы на Крымском мосту фиксировались воскресенье и понедельник: накануне число автомобилей на пике превышало 2,8 тыс.