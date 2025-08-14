Автотуристы в августе выбирают Крым и Кубань

Названы самые популярные направления в России для путешествий на автомобиле в августе. Туристы едут на юг к морю – в топе Крым и Краснодарский край.

Курорты Крыма и Краснодарского края оказались наиболее востребованными среди автомобильных туристов в августе, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир "Твил.ру".

Специалисты сервиса выяснили, где в августе россияне чаще всего бронируют жилье с парковкой. Первое место занимает Сочи, следом разместились Феодосия и Судак. Также в десятку популярных курортов среди автотуристов вошли Ялта, Алушта, Евпатория, Геленджик, Ейск и Анапа и Севастополь.