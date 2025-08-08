Вестник Кавказа

Краснодарский край на бархатный сезон забронирован на 47%

В этом году курорты Краснодарского края на бархатный сезон на середину августа забронированы почти наполовину. Наиболее популярные места отдыха – Сочи и Геленджик.

Курорты Краснодарского края, согласно текущим данным по бронированиям, в этом году будут менее людными чем в прошлом – отели забронированы на 47%, что ниже прошлогоднего уровня на 9,5%, поделились в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Падение спроса по сравнению с прошлым наблюдается на черноморских курортах, это связано с закрытыми пляжами в Анапе. На курортах Азовского моря и в горном кластере уровень бронирований сохранился на прежнем уровне. Чаще всего на бархатный сезон туристы выбирают Сочи, Геленджик и Новороссийск.

В минкурортов региона ожидают, что турпоток в бархатный сезон 2025 года составит около 3 млн человек, что примерно соответствует уровню прошлого года, к РБК Краснодар.

