Крупный склад армянских боеприпасов найден в Ходжавенде

Работниками полиции на территории Ходжавендского района были найдены танковые и артиллеристские снаряды, принадлежавшие ранее ВС Армении.

В ходе оперативных мероприятий работниками полиции Ходжавендского района было установлено местонахождение боеприпасов, которые ранее относились к армянским военным группировкам. Такие данные распространила пресс-служба МВД Бардинской региональной группе.

Оперативниками найден масштабный схрон артиллеристских снарядов и снарядов для танков.

В частности, выявлены 64 снаряда для артиллерии разливного калибра, 16 танковых боеприпасов, а также более 60 частей головных снарядов для танковой пушки.

Отмечается, что крупный склад был обнаружен на территории села Киш.

Все боеприпасы были изъяты и переданы для дальнейшего расследования.