Вестник Кавказа

Кремль: Москва настроена на добрые отношения с Баку

Кремль: Москва настроена на добрые отношения с Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков: Россия настроена на развитие добрых отношений с Азербайджаном.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в добрых отношениях с Баку

"Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношение с Азербайджаном"

– Дмитрий Песков 

Песков также отметил, что разговор лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева не запланирован в ближайшее время, однако может состояться при необходимости. 

"В настоящий момент в повестке дня такого разговора, нет, но с другой стороны, если он потребуется, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки"

– Дмитрий Песков

Напомним, что 27 июня российские силовики провели в Екатеринбурге операцию в рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году. Погибли два человека. 

Инцидент вызвал жесткую реакцию со стороны Баку, в МИД страны потребовали от властей РФ провести тщательное расследование.

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