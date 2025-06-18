Кремль: Москва настроена на добрые отношения с Баку

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в добрых отношениях с Баку.
"Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношение с Азербайджаном"
– Дмитрий Песков
Песков также отметил, что разговор лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева не запланирован в ближайшее время, однако может состояться при необходимости.
"В настоящий момент в повестке дня такого разговора, нет, но с другой стороны, если он потребуется, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки"
– Дмитрий Песков
Напомним, что 27 июня российские силовики провели в Екатеринбурге операцию в рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году. Погибли два человека.
Инцидент вызвал жесткую реакцию со стороны Баку, в МИД страны потребовали от властей РФ провести тщательное расследование.