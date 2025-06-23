Вестник Кавказа

Конфликт Израиля и Ирана обсудят лидеры НАТО в Гааге

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
На саммите НАТО в Гааге одной из тем для обсуждения станет конфликт Израиля и Ирана, несмотря на то, что эта тема в целом не имеет отношения к НАТО.

На саммите Североатлантического альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня, планируется обсудить ирано-израильский конфликт, передает Politico со ссылкой на источники.

"Иран станет важной темой на саммите. Это не тема НАТО как таковой, но лидеры захотят поговорить об этом с (президентом США Дональдом) Трампом"

– сообщение

В НАТО, по признанию собеседника издания, выражают обеспокоенность в связи с тем, что не знают, чего ожидать от Трампа на саммите.

"Саммит построен вокруг одностраничного коммюнике, одной рабочей сессии и королевского приема", поделилась  экс-высокопоставленный чиновник НАТО Камилла Гранд. Она отметила, что формат не предполагает "затяжных пресс-конференций".

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