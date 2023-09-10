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Коллектор для сточных вод появится в центре Владикавказа

Коллектор для сточных вод появится в центре Владикавказа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Коллектор для сбора сточных вод появится в центре столицы Северной Осетии. Это позволит улучшить экологическую ситуацию во Владикавказе.

Пресс-служба главы Северной Осетии проинформировал о том, что в исторической части Владикавказа уже в этом году будет построен коллектор, в который будут собираться сточные воды.

«Реализация проекта с применением современных материалов и технологий мощностью 12 тысяч кубических метров в сутки позволит решить вопрос водоотведения в исторической части города Владикавказа, снизить эксплуатационные затраты и негативное воздействие на окружающую среду»

– пресс-служба главы и правительства Северной Осетии

Планируется, что объект будет сдан до конца текущего, 2023 года.

«Мусорные» страсти продолжают будоражить и Дагестан, где возводятся сразу несколько мусорных полигонов. Глава региона заверил, что данные объекты не несут угрозу существованию местным памятникам природы. В ином случае проекты бы никогда не прошли множества экологических экспертиз.

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