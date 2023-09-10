Коллектор для сточных вод появится в центре Владикавказа

Пресс-служба главы Северной Осетии проинформировал о том, что в исторической части Владикавказа уже в этом году будет построен коллектор, в который будут собираться сточные воды.
«Реализация проекта с применением современных материалов и технологий мощностью 12 тысяч кубических метров в сутки позволит решить вопрос водоотведения в исторической части города Владикавказа, снизить эксплуатационные затраты и негативное воздействие на окружающую среду»
– пресс-служба главы и правительства Северной Осетии
Планируется, что объект будет сдан до конца текущего, 2023 года.
«Мусорные» страсти продолжают будоражить и Дагестан, где возводятся сразу несколько мусорных полигонов. Глава региона заверил, что данные объекты не несут угрозу существованию местным памятникам природы. В ином случае проекты бы никогда не прошли множества экологических экспертиз.