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Меликов: мусорные полигоны в Дагестане не угрожают экологии

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мусорные полигоны не нанесут вреда экологии Дагестане в целом и бархана Сарыкум в частности, уверяют власти. Передовые полигоны безопасны для окружающей среды и сильно отличаются от обычных свалок.

Строящиеся в Дагестане мусорные полигоны не несут экологической угрозы, заявил глава республики Сергей Меликов.

"Ни маковому полю, ни Сары-Куму - природному памятнику федерального значения - ничто не угрожает. Если бы это было не так, мы бы никогда не прошли федеральную экологическую экспертизу"

– Меликов

Напомним, местные жители протестуют против создания полигона в непосредственной близости от уникального бархана Сарыкум. Этот бархан - второй в мире по величине. Он запечатлен в фильме "Белое солнце пустыни" и описан в одном из романов Александра Дюма.

В Российском экологическом операторе заверяют, что строящиеся в республике мусорные полигоны "в корне отличаются от привычных свалок".

"Это не свалка, это высокотехнологичный безопасный объект. Он позволяет минимизировать влияние на почву и воздух, снижает риск возгораний. Это уникальный проект, которых по стране немного. Дагестан сейчас получает опыт реализации мировых практик"

– РЭО

Бархан Сары-кум – песчаное достояние Дагестана

Бархан Сары-кум – песчаное достояние Дагестана

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