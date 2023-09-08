Меликов: мусорные полигоны в Дагестане не угрожают экологии

Опубликовано: 8:10, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусорные полигоны не нанесут вреда экологии Дагестане в целом и бархана Сарыкум в частности, уверяют власти. Передовые полигоны безопасны для окружающей среды и сильно отличаются от обычных свалок.

Строящиеся в Дагестане мусорные полигоны не несут экологической угрозы, заявил глава республики Сергей Меликов.

"Ни маковому полю, ни Сары-Куму - природному памятнику федерального значения - ничто не угрожает. Если бы это было не так, мы бы никогда не прошли федеральную экологическую экспертизу"

– Меликов

Напомним, местные жители протестуют против создания полигона в непосредственной близости от уникального бархана Сарыкум. Этот бархан - второй в мире по величине. Он запечатлен в фильме "Белое солнце пустыни" и описан в одном из романов Александра Дюма.

В Российском экологическом операторе заверяют, что строящиеся в республике мусорные полигоны "в корне отличаются от привычных свалок".

"Это не свалка, это высокотехнологичный безопасный объект. Он позволяет минимизировать влияние на почву и воздух, снижает риск возгораний. Это уникальный проект, которых по стране немного. Дагестан сейчас получает опыт реализации мировых практик"

– РЭО