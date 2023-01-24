Казанский агропормпарк проводит международную ярмарку халяль

В агропормышленном парке столицы Татарстана Казани сегодня открылась международная ярмарка Kazan Halal Market, в работе которой принимают участие производители продуктов питания из 10 стран.

В столице Татарстана сегодня стартовало первое из более чем 200 официальных мероприятий международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" - международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market, на которой представлены продукты питания производителей из 10 стран, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня халяль - это целая философия жизни, которая отражает глубокие духовные, культурные ценности, объединяет миллионы людей по всему миру. Татарстан, как ведущий регион России в развитии исламской экономики, придает особое значение поддержке и продвижению индустрии халяль"

- глава Татарстана Рустам Минниханов

Выступивший на открытии ярмарки в агропромышленном парке Казани Минниханов также отметил динамику развития мирового рынка халяль-продукции, напомнив: только в Татарстане ее производят более 150 предприятий, продукция 20 из них представлена за рубежом, передает РИА Новости.

Также он отметил: халяль-ярмарки в республике уже стали доброй традицией, они позволяют устанавливать новые торговые связи, а в развитии халяльного сектора с партнерами ведется совместная целенаправленная и эффективная работа.

Напомним, в ярмарке Kazan Halal Market участвуют более 150 компаний из 15 регионов России, а также производители из Афганистана, Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Турции, Ирана, Индии и Сенегала.