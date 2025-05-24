Казахстан приобретет свыше 7 тыс грузовых вагонов

Казахстан закупит новые грузовые вагоны, чтобы иметь возможность обеспечить потребность растущей сферы грузоперевозок.

Грузовых железнодорожных вагонов в Казахстане станет больше к 2029 году, рассказал глава Минтранса республики Нурлан Сауранбаев.

Он сообщил, что сегодня в управлении операторов в Казахстане находится 142 тыс грузовых вагонов, текущие потребности в грузоперевозках покрыты полностью. В ближайшие годы будет закуплено еще несколько тысяч вагонов.

"До 2029 года операторы планируют закупить более 7 тысяч новых вагонов. Это позволит сохранить и развить растущий потенциал грузовых перевозок"

– министр

Также к 2029 году будет закуплено 456 новых локомотивов в рамках обновления парка. На 2025 год в Казахстане имеется 1 967 локомотивов, уточнил он.