Транзитные грузы ЕАЭС будут по-новому отслеживать в Казахстане

В Казахстане грузы, перевозимые транзитом в рамках ЕАЭС будут отслеживать с помощью специальной системы "Транзит". Система поможет избавиться от "лжетранзита".

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев сообщил о запуске в республике системы отслеживания транзитных перевозок в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Министр поделился информацией на заседании правительства и сообщил, что информационная система "Транзит" дает возможность контролировать грузы в реальном времени.

"На первом этапе система позволит контролировать около 6% от всего грузопотока на семи внешних границах Казахстана. Это решение позволит пресекать схемы "лжетранзита""

– Мадиев

Кроме того, система интегрирована с информационными системами всех стран ЕАЭС и прошла тесты по кибербезопасности.

В настоящее время завершается интеграция "Транзита" с системами Комитета госдоходов, идет закупка навигационных пломб, выполняется экспертиза тарифов национального оператора, уточнил министр.