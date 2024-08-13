Казахстан сохраняет самые низкие рыночные цены среди стран ЕАЭС

Казахстан не только сохраняет самые низкие розничные цены на большинство социально значимых продуктов, но и планирует до 2028 года выйти на полное самообеспечение.

Розничные цены на большинство социально значимых продуктов в магазинах Казахстана по-прежнему остаются самыми низкими в ЕАЭС, сообщила сегодня вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова.

"По 15 позициям продовольственных товаров, в том числе на масло подсолнечное, творог, яйца, соль, гречку, рис, муку, овощи и другие, в Казахстане отмечаются самые низкие рыночные цены среди стран ЕАЭС, По молоку и говядине Казахстан уступает только Беларуси, по курятине – Беларуси и России, по сливочному маслу – Кыргызстану"

- Айжан Бижанова

Также до 2028 года Казахстан планирует перейти на полное самообеспечение основными продуктами питания, сообщили на совещании в правительстве, передает Sputnik Казахстан.

С 2021 по 2024 годы объем валовой продукции в стране вырос на 11,3%, производство продуктов питания - на 10,5%. Значительно выросла переработка молока, мяса, муки, макаронных изделий, растительного и сливочного масла, что позволило стране обеспечить себя основными продуктами на 80–100% и более, а также сохранить импорт по мясу птицы, колбасам, сырам, сахару и рыбе, рассказал вице-министр сельского хозяйства страны Ермек Кенжеханулы

До 2028 года планируется запуск еще 41 предприятия, что позволит выйти на полное самообеспечение, добавил министр.