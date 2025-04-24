Казахстан планирует участвовать в космических проектах

Казахстану пора переходить от статуса арендодателя к роли участника космической индустрии, заявил сенатор Андрей Лукин, обозначив основные перспективные направления развития космической промышленности страны.

На сегодняшний день Казахстан ограничивается ролью арендодателя космодрома Байконур, хотя стране нужно переходить к роли участника космической индустрии, заявил в депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова сенатор Андрей Лукин.

"Космодром Байконур считается истоком развития мировой космонавтики и является неоспоримым преимуществом Казахстана. Нам необходимо сфокусировать свое внимание и предложить прагматичный план действий по развитию нишевых направлений, где уже имеем свои наработки и преимущества"

- Андрей Лукин

Развитие технологий, цифровизации, связи, транспорта, финансов, метеорологии и обороны сегодня сильно зависит от устойчивой космической инфраструктуры, отметил сенатор, передает Sputnik Казахстан.

Перспективными в этом плане будут развитие спутниковых технологий и ракетостроения, в том числе – создание сверхлегкой ракеты-носителя, малых и микроспутников с участием университетов и использованием потенциала сборочно-испытательного комплекса, оснащенного современным оборудованием, позволяющем выпускать единичные и уникальные изделия, добавил Лукин.

Ранее мы писали о том, что в скором времени парк Шубникова в казахстанском Байконуре станет музеем под открытым небом – его экспонатами станут макеты ракет-носителей, которые уже везут сюда с головных предприятий ракетно-космической отрасли России и Казахстана. Будущий музей под открытым небом уже обретает очертания – конечно, ракеты в парке-музее будут не настоящими, однако их макеты собирают головные предприятия ракетно-космической отрасли России и Казахстана: это будут полновесные копии космических носителей, только в шесть раз меньше оригиналов, их сборка началась еще в минувшем 2024 году, сообщили в администрации города.