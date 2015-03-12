Казахстан охотно импортирует российскую муку

Несмотря на то, что в первом квартале 2025 года РФ сократила поставки муки в Казахстан, страна осталась крупнейшим поставщиком продукта №1 – в республику ввозится 96% российской муки.

Россия, несмотря почти на двукратное сокращение поставок муки в Казахстан, осталась лидером среди ее импортеров, поставляя 96% продукции из всего объема казахстанского импорта продукта №1.

В целом за первый квартал 2025 года Россия сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до $3,25 млн, свидетельствуют данные таможенного ведомства Казахстана, передает РИА Новости.

Самыми крупными за это время стали поставки пшеничной и пшенично-ржаной муки – они составили 60% импорта.

Также Казахстан приобретал в РФ муку грубого помола, которая составила 31% всего импорта. Остальные поставки пришлись на муку тонкого помола из зерен других злаков, говорится в сообщении.